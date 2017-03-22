時力要外委會聯審監督條例 國民黨團反對

立法院內政委員會今審查兩岸協議監督條例草案，時代力量黨團總召徐永明說，盼能加入外交及國防、經濟等委員會聯席審查，但國民黨團書記長王育敏反對，應由內政委員會主審。

立法院內政委員會今天邀行政院大陸委員會主任委員張小月列席，審查兩岸協議監督條例草案，民進黨團、國民黨團都祭出甲級動員。

徐永明在程序發言時表示，因影響範圍非常大，建議召委根據立法院各委員會組織法，與其他相關委員會開聯席會議，把外交及國防、經濟、司法及法制委員會放進來，甚至召開全院委員會，更周延、廣泛地討論監督條例，是民眾所期待的。

王育敏隨後表示，草案審查過程中不分委員會，每位委員都能參與，但若要外交及國防委員會加入聯席，「國民黨團不同意」，這是內政委員會該主審的法案；民進黨團總召柯建銘說監督條例不急，但張小月又說是優先法案，「民進黨必須表態，到底要不要審？」國民黨認為不能再等，要即刻審查。

親民黨籍立委陳怡潔說，當初說要先立法、再審查，民進黨執政已經快一年，還說現在監督條例不急，外界看不懂執政黨在演哪齣；「一個說不急，一個說要全院聯席杯葛，是唱雙簧、打假球」，親民黨同意交付全院聯席，但兩國論版本要先撤回，否則根本走不下去。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，對於時代力量所提要其他委員會聯席審查，沒有不可以的道理；國民黨假如想見縫插針，造成民進黨難為，「我們會勇敢面對」；內政委員會國民黨籍召委曾銘宗製造矛盾，造成大綠小綠之爭，「國民黨之心，路人皆知」，監督條例絕對不是台灣現在最重要的法案。1060322

(中央社)