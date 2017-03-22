川普提名貿易代表：加強與台貿易關係

美國總統川普提名的貿易代表萊特海澤在給國會的書面答覆中指出，美國計劃加強與台灣的貿易關係，並將尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在的問題。

彭博報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）給國會參議院財政委員會（Senate Finance Committee）的書面答覆說：「我有意推動制定有助於加強與台灣雙邊關係的貿易與投資政策。」

此舉可能升高與中國大陸緊張關係。參議院財政委員會正就是否建議確認這項人事案作決定。

上週在參議院財政委員會作證的萊特海澤指出，尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在問題的同時，美國將「評估與台灣進行進一步談判的前景」。

由於大陸堅持「一個中國政策」，對全球前兩大經濟體而言，台灣的地位向來是個敏感議題。

萊特海澤重申美國政府尊重一個中國政策。根據美國貿易代表署（USTR），2015年美台貿易總額達670億美元，台灣是美國的第9大貿易夥伴。

他提到：「我承認來自台灣和其他國家的外國投資可在美國創造更多就業機會，並增加美國的經濟成長與競爭力。我有意推動制定促進外國對美國投資的貿易與投資政策，以推進這些目標。」

若人事案獲得確認，萊特海澤誓言會在包括北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）等未來的貿易協議中處理貨幣匯率操縱的問題。他並表示，貨幣匯率偏差可能影響國際貿易。

與川普（Donald Trump）和目前的美國政府先前主張一致，萊特海澤說，大陸過去是個「可觀的」匯率操縱國，並主張美國因此失去就業機會。他認為其他國家也有操縱他們的匯率，但沒有具體說明是哪些國家。

若參議院財政委員會通過由萊特海澤擔任美國貿易代表，這項人事案將交付參院進行全院表決。（譯者：中央社何宏儒）1060322

(中央社)