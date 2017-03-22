川普行政命令對人權影響聽證會 美退出

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美國今天退出1場討論美國總統川普（Donald Trump）行政命令鎖定移民和難民是否影響人權的區域聽證會。

路透社報導，川普發布在墨西哥邊界興建圍牆等3項行政命令引發疑慮，隸屬美洲國家組織（Organization of American States, OAS）的泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights, IACHR）因而召開聽證會。

泛美人權委員會發言人李維羅（Maria Isabel Rivero）表示，美國昨天通知委員會，表示不會出席。這場會議將有多位區域人權與移民組織代表與會。1060322

(中央社)