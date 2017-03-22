港媒：「習思想」將於19大寫入黨章

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據報導，今年秋天召開的中共19大將會把總書記習近平治國理政的「習近平思想」寫入黨章。

明報今天在報導中引述北京消息表示，中共中央辦公廳已著手在19大時修改黨章，還會啟動修改憲法，將「習近平思想」寫入憲法。

而未來修憲的主要內容除了寫入「習近平思想」、確立國家監察委的憲制地位外，國家主席任期也可能會有重大修訂。

據報導，「習近平思想」由習近平系列重要講話精神為基礎構建，包含「四個全面」，即全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局。

另有「五位一體」，即經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設總體布局的理念。

報導表示，習近平將由此成為繼中共已故領袖毛澤東、鄧小平之後，第3位以姓名命名其思想理念的中共領導人。

報導指出，目前中共黨章明確指出，「中國共產黨以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想和科學發展觀作為自己的行動指南」。1060322

(中央社)