幽門螺旋桿菌研究 台灣改寫國際治療準則

台灣大學校長楊泮池今天在「生技醫藥國家型科技計畫成果發表會」中提到，台灣的幽門螺旋桿菌研究，改寫了國際胃病治療準則，各國治療時都要參考，「非常非常不容易。」

台灣人很容易患胃病，尤其在鄉村之中，科學家發現和「幽門螺旋桿菌」的感染有關。感染者有很高的機率會演變成胃炎、胃潰瘍、甚至是胃癌。

今天在台北的「生技醫藥國家型科技計畫成果發表會」，計畫總主持人、台大校長楊泮池兩次以幽門螺旋桿菌的研究為例，說明台灣生醫研究對世界的貢獻。

楊泮池指出，台灣學者確立幽門螺旋桿菌，可以用抗生素治療，幾個重要的臨床試驗，都是由台灣改寫，變成國際上最重要的治療參考資料。

其中台大生醫團隊發現，使用序列性療法，即用三種抗生素和質子幫浦抑制劑，除菌效果高於傳統的三合一療法。

楊泮池也提到，馬祖是全國幽門螺旋桿菌感染率最高的地方，研究團隊投入抗生素治療5年，讓胃癌的發生率大幅降低。

這項研究成果不只用於馬祖，也廣泛運用於國人的醫療，使消化性潰瘍發生率在過去10年減少了50％，連帶大幅降低胃癌發生率。更重要的是，促使世界衛生組織（WHO）下的國際癌症研究機構（IARC）據以制訂篩檢幽門桿菌以預防胃癌的模式，改寫國際治療準則。

楊泮池表示，能做出上述成果「非常非常不簡單」，造福人類的健康，未來國際上以抗生素治療幽門螺旋桿菌引發的胃病，都知道「這是從台灣來的」。

楊泮池表示，台灣的臨床試驗，「量」遠遠比不上中國大陸，也遜於韓國，但「質」卻非常優秀，很多在台灣做完的臨床實驗，都能直接獲得美國食品藥物管理局（FDA）認可。1060322

(中央社)