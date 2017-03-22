閱讀集點送最動夯運動用品 舘中學生閱讀角擠爆
苗栗縣公館國中延續40年傳統的載明賽跑，預定月底登場，許多師生已開始自我訓練，校方為鼓勵愛運動的孩子也兼顧閱讀增長知識，率先推動「閱動閱青春」，學生藉由閱讀集點數，可兌換熱門的運動用品，活動一推出即獲熱烈回響，閱讀角常擠滿看書的學生。
校長方麗萍表示，預定31日下午舉行的這項越野賽跑，是學校延續40年的良好傳統，今年擴大親師生及社區民眾參與，預料鳴槍時將有上千人參加。
校內有許多愛好運動的學生，每到下課或放學時間，就往運動場或籃球場跑，還有一些開始自我訓練，校方憂心這些孩子偏重運動卻忘了閱讀，於是有了「閱動閱青春」的構想，在縣立圖書館和地方熱心人士贊助下，在1樓設置閱讀角，提供各類與運動有關的雜誌、報刊和書籍，吸引學生閱讀。
圖書老師王怡婷說，原本擔心這個主題展無法吸引學生，沒想到上周推動就獲熱烈回響，登記冊已用到笫5本，有時還因閱讀人潮擠滿騎樓影響2樓學生進出，必須廣播讓出路權。
2年級學生徐銘翊說，以前下課就衝向籃球場打球，有了許多他喜愛的運動書籍，就常翻閱有關美國NBA籃球相關資訊，增進知識和球技，許多學生異口同聲說，櫥窗展示的運動用品很吸引人，想到很快得到手，要趕緊累積點數。
(中時)
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