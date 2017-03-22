男子上午吸毒下午被抓 與警拉扯仍被逮

有毒品前科的陳男（中）被逮時與警方拉扯，導致員警受輕傷。（呂素麗翻攝）

有毒品前科的陳男（中）被逮時與警方拉扯，警方在他身上搜出毒品吸食器。（呂素麗翻攝）

高雄市警方處理車禍時，眼尖發現1名男子騎機車至超商前鬼鬼祟祟，形跡可疑，員警職業敏感度，感覺有問題，遂尾隨攔查，發現為毒品治安顧慮人口，當警方詢問他身上有無違禁物品時，他神態緊張心虛，且手不斷往其背部躲藏，並不斷向警求情說：「拜託！放過我，家裡還有老母要養。」。

男子還反抗與警方發生拉扯，造成員警膝蓋受傷，警方見狀立即將他壓制並呼喊警力支援，終將他逮捕。

警方查出陳姓男子（49歲）為毒品治安顧慮人口、尿液採驗人口，檢查他身上所攜帶物品，在他右後腰褲內發現藏有2級毒品吸食器1組，經檢驗內含有2級毒品安非他命晶體殘渣粉末，陳嫌見狀得知無法再逃，便坦承吸食器是他的。

陳男做工，他供稱，早上因工作壓力大吸安，沒想到下午就被警方攔查。

三民二分局陽明派出所巡佐宋雲芳、警員黃盛忠昨天下午4點50分執行巡邏勤務，抓毒高手宋雲芳發現陳男形跡可疑，直覺有問題，當時陳男為避免被查還與警方拉扯，造成宋雲芳膝蓋受傷，幸無大礙；警方訊後，將陳嫌依違反毒品危害防制條例、妨害公務案移送法辦。

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(中時)