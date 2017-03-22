藍排審監督條例 老柯批圍魏救趙轉移焦點

立法院內政委員會今排審《兩岸協議監督條例》草案，朝野輪番程序發言，雙方隔空交火。民進黨團總召柯建銘表示，因目前有年金改革、前瞻基礎建設要處理，監督條例絕非現階段最重要、最緊急之法案，質疑藍是要圍魏救趙，轉移焦點，國民黨之心，路人皆知，「（國民黨召委）曾銘宗之心，我望眼欲穿。」

柯建銘指出，川習會即將登場，面對兩岸新情勢，台灣應思考站在何種立場看待兩岸政策而國民黨的兩岸政策一中各表，還是一中同表，要講清楚。在中美兩大國較勁之際，此時是否審查監督條例最佳時刻，大家要想一想。

至於是否可聯席審查，柯建銘說，當然可以談，過去審ECFA是3個委員會聯席，服貿因牽涉各行各業，則是8個委員會聯席。他認為，朝野應彼此、互相，絕對不是建立在見縫插針、消費民進黨之上。

國民黨副書記長林為洲則批評，「海水退了，才知道哪些人沒穿褲子。」過去民進黨一直強調要通過，才可以啟動兩會相關協議談判，如今國民黨排案，卻盡是遮掩、推擋，不知道這是何種態度。

(中時)