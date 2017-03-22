副總統陳建仁：台灣生醫將沿高鐵藍帶發展

副總統陳建仁今在「生技醫藥國家型科技計畫成果發表會」上指出，一個新藥的成功，背後有9個藥物都是失敗的，每個新藥上市平均開發經費為25.6億美元，耗時12至15年，研發過程漫長且風險高，但具高效益，未來的生醫製藥的發展將沿著高鐵廊帶，串連台北、新竹、台中、台南等地園區。

由科技部、經濟部、衛福部、原能會共同策劃的生技醫藥國家型科技計畫，今展現台灣新藥研發初步成果，「台灣新藥研發計畫」經過6年努力，完成10項新藥研究概念驗證，其中6項新藥已進入第一期臨床試驗，也取得國內外專利共176件。

計畫總主持人、台大校長楊泮池表示，此計畫建立台灣生技醫藥的基礎和臨床試驗的平台，全世界都很注目，其中台灣的幽門螺旋桿菌研究，就改寫了國際胃病治療準則，各國治療時都要參考，「非常非常不容易。」

陳建仁表示， 此計畫2011年開始大力推動，科學家不再只想著發表論文，而會思考成果如何讓研究成果成為新的診斷試劑、疫苗、藥物等，讓科學創新進入產品研發階段。

不過，陳建仁指出，一個新藥的成功，背後有9個藥物都是失敗的，每個新藥上市平均開發經費為25.6億美元，耗時12至15年，新藥的研發過程漫長且高風險的產業，但具有很高的效益。

陳建仁說，新政府上台後，提出生醫產業推動創新方案，並推動台灣特色的醫藥產業，就是希望「亞太生醫重鎮」在台灣落地生根，未來台灣的生醫製藥發展藍圖，將沿著高速鐵路發展，串連台北、新竹、台中、台南等地的園區發展。

此外，台灣大學社會系教授林國明研究團隊公布一項調查研究成果，研究顯示，大多數民眾都願意捐贈人體檢體，樂於造福人類健康，另一個因素是希望透過捐贈，有益於自己疾病的治療，另研究結束後如果有剩餘檢體，多數人也都願意繼續貢獻科學，但前提是需經過健全的研究倫理審查機制。

(中時)