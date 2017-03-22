離婚大創傷!小布被爆夜半做雕塑聽情歌療傷

小布離婚後難走出傷痛 。(圖/達志影像)

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，去年九月訴請離婚震驚演藝圈，之後為了六名子女監護權鬧上法院，不過近日傳出裘莉不僅與小孩全球趴趴走，似乎還有新歡充當護花使者，但小布似乎依舊未走出婚變，更被爆出夜半聽情歌療傷。

根據英國《每日郵報》報導，小布常獨自到洛杉磯藝術工作室學做雕塑，出入時打扮都低調刻意不想引人注目，雖然工作室有藝術家以及助理們相伴，不過他卻常獨自待到半夜才離去，甚至邊創作邊聽情歌藉此療傷，對此知情人士透露小布態度謙遜而且學習能力佳，將精神投注在藝術上更能拋開煩心事務，只不過大家都知悉實情，只是沒人敢特別去問。

(中時電子報)