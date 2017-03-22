清明節將至 南市環保局續推以功代金、紙錢減量

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台南市政府環保局為維護空氣品質，推動以功代金、紙錢減量政策，去(年清明節有2169人響應以功代金，善款突破100萬元；一整年善款更達220萬元，除了1000多個弱勢族群受到幫助，更減少72.6公噸二氧化碳及117公斤細懸浮微粒排放，公益行善又環保。

今年清明時節將至，環保局還將持續與8個社福團體合作，在27處公立納骨塔及大仙寺、富貴南山、新都金寶塔、名度金寶塔、八德安樂園等5處私立納骨塔，設攤受理民眾捐款。籲請市民繼續響應紙錢、香枝減量政策，將省下的費用捐助弱勢，響應環保做功德。

(中時)