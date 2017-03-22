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總價425億 波音添22架737新訂單

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Boeing 737 MAX
中銀租賃向波音添購共22架新的737客機。圖為新型737 MAX8。（圖/波音官網）

美國航空製造商波音（Boeing）再添一筆大訂單，大陸中國銀行（Bank of China）旗下的中銀航空租賃集團，新訂購11架737 MAX 8 與11架波音737新世代客機，該筆訂單總價值上看14.3億美元（約425.3億台幣）。總部位於新加坡的中銀航空租賃，目前出租業務遍及29國共59間航空公司，包含阿拉斯加航空（Alaska Air Group）、西南航空（Southwest Airlines）與加拿大航空（Air Canada）都是他的客戶群之一。

新年捷報 波音奪近3千億737MAX訂單

據波音公司官網報導，大陸的中銀航空租賃集團，向波音新添購11架737 MAX 8 與11架波音737新世代客機，以公告價值估算，訂單價值上看14.3億美元（約425.3億台幣），在此之前中銀租賃已訂購167架737客機。目前手中已有253架波音與空中巴士（Airbus）各式客機的中銀租賃，執行長馬丁（Robert Martin）表示，「之所以會訂購此款客機，是看上737 MAX型低廉的營運成本與低油耗。」波音也在官方聲明稿中表示，他們相信737 MAX的高效益，將能讓這款新客機行銷全球，並協助波音擴大市場。

BOC Aviation
中銀租賃購買飛機的預設外觀塗裝。（圖/波音官網）

總部設於新加坡的中銀租賃，原名「新加坡飛機租賃公司」，隸屬於新航與淡馬錫控股，2006年由大陸中國銀行全額購入並改為現在名稱。目前旗下共有253架各類型客機（包含自有與代管），協助全球32個國家、共68間航空公司管理，波音不僅是其供應商，亦是其投資人之一，去年砸下3千萬美元（約9.11億台幣）在香港證交所購入中銀租賃，取得2.7%的股份、並成為重要的「基石投資者」（Cornerstone Investors）之一。

波音737 MAX型客機是在原來737客機（Boeing 737）基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，預計將在今年中下旬、也是舊型737客機首飛50週年交貨第一架，當前737 MAX的全球訂單已累積達3,400架。737 MAX型客機共分為700、800、900三種熱銷類型，波音更為新崛起的廉價航空設計專屬的737 MAX 200型。就以本次奇異電子訂單的MAX 8型來說，總載客量為162人、滿載最大航程為6,704公里，未來將成為各家航空的區域航線主力，與最大勁敵空中巴士集團的新型A320 neo客機成對抗態勢。

(中時電子報)

踏入印度市場 波音拿下7千億客機訂單

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關鍵字：波音中銀租賃737 MAX客機訂單
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