政府帶頭民間響應 南市綠色採購特優

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我要評比

台南市政府推動綠色採購，除以身作則達成目標外，還將成果推展到民間，積極輔導業者加入，維護綠色商店品質，不斷更新綠色商品販售資訊，吸引民間企業及團體採購綠色商品，並結合學校、社區活動宣導綠色消費，展現優異成果，獲頒「105年度地方環保機關推動民間綠色採購績效評等」特優獎。

環保局說，台南市去年約有200家民間企業簽署承諾配合綠色採購政策，加入綠色採購行列，總採購金額超過19億元，並有26家廠商提報綠色採購金額超過500萬元。

其中，台灣積體電路製造股份有限公司十四廠B、台灣積體電路製造股份有限公司十四廠、台灣積體電路製造股份有限公司六廠、統一企業股份有限公司、台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠、台灣紙業股份有限公司、環球水泥股份有限公司台南預拌混凝土場、台灣積體電路製造股份有限公司先進封裝廠、亞東預拌混凝土股份有限公司台南廠、偉聖紙器工業有限公司，綠色採購金額均超過3000萬元。

亞東預拌混凝土股份有限公司永康廠、台灣水泥股份有限公司鼓山水泥製品廠台南分廠、台灣康寧顯示玻璃股份有限公司南科分公司台南廠、群創光電股份有限公司、永絖企業有限公司綠色採購金額亦逾2000萬元，成果顯著。

(中時)