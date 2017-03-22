政府帶頭民間響應 南市綠色採購特優
台南市政府推動綠色採購，除以身作則達成目標外，還將成果推展到民間，積極輔導業者加入，維護綠色商店品質，不斷更新綠色商品販售資訊，吸引民間企業及團體採購綠色商品，並結合學校、社區活動宣導綠色消費，展現優異成果，獲頒「105年度地方環保機關推動民間綠色採購績效評等」特優獎。
環保局說，台南市去年約有200家民間企業簽署承諾配合綠色採購政策，加入綠色採購行列，總採購金額超過19億元，並有26家廠商提報綠色採購金額超過500萬元。
其中，台灣積體電路製造股份有限公司十四廠B、台灣積體電路製造股份有限公司十四廠、台灣積體電路製造股份有限公司六廠、統一企業股份有限公司、台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠、台灣紙業股份有限公司、環球水泥股份有限公司台南預拌混凝土場、台灣積體電路製造股份有限公司先進封裝廠、亞東預拌混凝土股份有限公司台南廠、偉聖紙器工業有限公司，綠色採購金額均超過3000萬元。
亞東預拌混凝土股份有限公司永康廠、台灣水泥股份有限公司鼓山水泥製品廠台南分廠、台灣康寧顯示玻璃股份有限公司南科分公司台南廠、群創光電股份有限公司、永絖企業有限公司綠色採購金額亦逾2000萬元，成果顯著。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。