機師酒測抽驗風險高 立委要求全面檢測

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遠航機師酒測超標遭開除，多名立委今天要求交通部將酒測從抽測改為全面檢測，部長賀陳旦說，將參考國際規範，保證不會更寬鬆。

遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，超標規定4倍，民航局表示將重罰，遠航也隨即更換組員，並開除機師。

多名立委今天在立法院交通委員會中質詢，認為民航局目前規定機師酒精測試抽測，這次抓到一個，但可能有更多漏網之魚，要求交通部修法，將抽測改為全面檢測。

對此，交通部長賀陳旦表示，將參考國際規範，訂出更嚴謹規範，保證只會比國外更嚴格，不會更寬鬆。1060322

(中央社)