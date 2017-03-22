機師酒測抽驗風險高 立委要求全面檢測
遠航機師酒測超標遭開除，多名立委今天要求交通部將酒測從抽測改為全面檢測，部長賀陳旦說，將參考國際規範，保證不會更寬鬆。
遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，超標規定4倍，民航局表示將重罰，遠航也隨即更換組員，並開除機師。
多名立委今天在立法院交通委員會中質詢，認為民航局目前規定機師酒精測試抽測，這次抓到一個，但可能有更多漏網之魚，要求交通部修法，將抽測改為全面檢測。
對此，交通部長賀陳旦表示，將參考國際規範，訂出更嚴謹規範，保證只會比國外更嚴格，不會更寬鬆。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。