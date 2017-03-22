沒人敢賣 潛艦國造是台唯一選項
台灣經過數十年的尋尋覓覓，苦等攻擊潛艦賣家出現，但始終未能如願後，總統蔡英文昨天在高雄左營主持了潛艦國造儀式，由軍方與承造商台灣國際造船公司簽約，正式啟動這項耽擱多年的工程。
《大眾機械》（Popular Mechanics）網的評論指出，由於中國軍力近年大增，對台的威脅與日俱增，因此台灣一直想要打造柴電潛艦隊。對台灣來說，潛艦自衛的理想武器，它們既能擊沈侵略的艦隊，又能突破海上封鎖。
理論上，台灣打造柴電潛艦隊的計畫應該不成問題。全球非核子潛艇工業欣欣向榮，而俄、日、法、德等國都是柴電攻擊潛艦設計領域的佼佼者。但可惜隨著中國的經濟實力壯大，北京藉此施壓，讓其他國家有所忌憚，擔心會遭到經濟報復，而都不敢賣潛艦給台灣。
那美國造船廠呢？如位於康乃狄克州（ Connecticut）格羅頓（Groton）的通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat, GDEB）只生產核潛艦。但那類潛艦對台灣來說是太強大了，因為它並不需要能環航全球的大型潛艦。此外，長航程核潛艦會成為攻擊武器，而華府僅承諾，要賣防禦性武器給台灣。
(中時電子報)
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