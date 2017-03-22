脫歐來了 英倫血統BMW旗下MINI回德製造

3門 Mini Cooper。(圖片取自MINI官網)

BMW集團在英國牛津的MINI汽車生產地，圖為第50 萬輛下線的MINI。(圖/美聯社)

BMW集團執行長柯魯格（Harald Krueger）。(圖/美聯社)

英國已經決定脫歐日期，3月29日即將啟動長達2年的脫歐程序，除了金融業出現大批撤離潮以外，受到貿易壁壘沉重壓力的車商也開始出現動作，脫歐以後可能的經濟波動、難以預料的情況和政治不確定，現實種種都可能增加貿易壁壘，也意味著不斷付出的製造成本。BMW執行長柯魯格（Harald Krueger）率先開了第一槍，打算將旗下MINI製造移回德國，避免未來英國與歐盟之間可能不斷增加的貿易壁壘。

據英國《獨立報》(The Independent)報導，英國決定脫離歐盟之後，德國車商BMW集團可能將旗下受歡迎的小車MINI，生產線從英國移回德國。BMW執行長柯魯格（Harald Krueger）認為，車商必須考量到英脫歐之後，可能產生各種經濟衰退、不可預期的狀態。他進一步表示，BMW集團的全球布局很到位，全世界各地都有我們的工廠，因此我們要調度產線很有彈性，英國依然會是我們布局的重要地點，但是我們必須考量更多英脫歐之後，最終談判結果的現實情況。

BMW集團每年在牛津工廠生產將近20萬輛MINI汽車，雇用當地超過2萬4千名員工。上月底，集團發表報告，2019年即將推出的MINI電動版，生產線不是在英國，而是在德國。去年，BMW集團在英國生產汽車的數量已經達到17年新高，越來越多集團生產的車輛都從英國出口。因此這次決定變更生產地，也算是給英國一個預警。

(中時電子報)