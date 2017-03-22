中市動保處開課讓飼主更了解愛犬行為代表意義

愛犬的行為通常都有一定的意義，為幫助民眾加深對愛犬的了解，台中市動物保護防疫處4月8日起將舉辦4期飼主犬隻行為訓練課程，目前開放第1期與第2期報名，每期7堂課，課程免費，歡迎報名參加。

動保處表示，課程邀請到「Dog老師全能發展學堂」專業訓犬團隊至台中市動物之家南屯園區授課，「Dog老師全能發展學堂」的校長「熊爸」王昱智擁有20年以上教學經驗，曾任各大公立及民營機構犬隻行為訓練課程專任講師，具豐富教學經驗，將透過課程協助飼主讓社會化不足、情緒容易不安或是無法適應環境變化的犬隻建立正確生活態度，並加強與飼主間的信賴關係。

課程分為「幼幼班」、「基礎班」及「中級班」，「幼幼班」專屬4月齡以下幼犬，在犬隻學習能力最強的社會化黃金時期，加強犬隻互動方式及情緒管理，養成良好生活習慣；「基礎班」針對4月齡以上犬隻，使用基本的誘導及響片訓練，快速建立與愛犬之間正向溝通橋樑；「中級班」則進階響片訓練，主要針對受過基礎訓練課程的犬隻，提高專注與穩定性。

動保處指出，課程預計辦理4期，每期共7堂課，規劃幼幼班、基礎班及中級班3種班別，每位民眾以報名1種班別為限，採小班制，每班4至8人，目前開放第1期與第2期報名，第1期4月8日起上7周，第2期則於6月10起上7周，均於每周六上課，動保處將於每期開課日1周前，另以電話通知錄取民眾，未獲通知民眾請勿自行前往。

上課對象以台中市市民或自動物之家認養犬隻者為優先，課程採網路報名，報名請上網站 http://www.animal.taichung.gov.tw/sp.asp?xdurl=activity/activitylist.asp&mp=119020&ctNode=18663 ，如有疑問請電洽04-23850949，將有專人答覆。

(中時)