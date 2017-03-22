黃體功能不足難受孕 中醫調理得子圓夢
34歲陳小姐結婚2年一直無法順利懷孕，就診婦產科檢查發現黃體功能不足，西醫給予排卵藥和黃體素治療，半年多仍無法受孕，進而尋求中醫治療。經過4個多月的中藥與針灸調理，順利自然懷孕，如今已懷孕5個月。
台南市立醫院中醫部醫師王淑秋表示，從陳小姐的基礎體溫發現，排卵呈階梯式排卵，高溫期常只有8至10天，高溫期的溫度偏低而且起伏大。加上陳小姐面色蒼白、怕冷、手足冰涼、經常腰痠、下肢水腫、易疲倦、經常頭痛。脈沈弦、舌淡胖等資訊，綜合評估陳小姐為黃體功能不足，屬腎陽不足兼有肝郁的體質。經開立補腎助陽以及疏肝理氣的中藥，且搭配針灸治療4個月，終於成功自然受孕。
王淑秋指出，腎虛導致生殖軸生理功能紊亂，造成黃體功能不足而不孕。除了腎陽虛之外，兼有肝鬱者、經前乳房脹痛、個性急、易緊脹、常有睡眠障礙、頸部肌肉僵硬難放鬆、易頭痛；兼有痰濕者，多半有肥胖問題、吃的少卻容易發胖、手腳多毛、白帶多；兼有血瘀者，平時下腹單側或雙側有悶痛感，月經有明顯血塊、經色暗紅、目眶暗黑、舌有瘀斑等。
其中，黃體功能不足佔不孕婦女的3.5~10%，這類的患者常常因為月經周期偏短(提前)、反復流產、不易受孕。黃體所分泌的黃體素可穩定子宮內膜，有利於胚胎著床受孕。當卵泡品質不良、無排卵或本身黃體缺陷就有可能造成黃體功能不足。
王淑秋提醒，腎陽虛是黃體功能不足型不孕的主因，此類患者應禁食冰品、生菜沙拉、寒涼瓜果，亦可由日常飲食來補強，如豆類製品，豆腐、豆皮、豆漿；黑色入腎，黑色食物有補腎效果，故可多吃黑豆、黑芝麻、黑木耳等；五穀類、山藥、深色蔬果如花椰菜，也都可以多多攝取。
(中時)
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