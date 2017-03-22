NBA》亂鬥引發鬥志 暴龍延長逆襲公牛

暴龍與公牛爆發鬥毆，伊巴卡和羅賓羅培茲都被驅逐出場，但暴龍在迪羅薩領軍下擺脫落後16分的劣勢，最終在延長賽逆轉擊敗公牛。(美聯社資料照)

公牛22日遠征多倫多，第三節羅賓羅培茲與暴龍伊巴卡發生嚴重肢體衝突，進而引發大亂鬥，導致三人被驅逐出場，沒想到主場作戰的暴龍在落後16分的情況下因為這次亂鬥突然引發的鬥志，決勝節34比19攻勢追平，延長賽迪羅薩、派崔克派特生與喬瑟夫聯手，最終以122比120逆襲拿下3連勝。

公牛此役在第三節剩下3分58秒時候取得88比72的16分領先優勢，但羅賓羅培茲卻在籃下與伊巴卡互推，然後雙方互毆拳頭引發大亂鬥，隨後裁判將兩人以及公牛後衛米洛提奇驅逐出場。暴龍在第四節吹起反攻號角，先以15比0攻勢追平比數，延長賽迪羅薩連中兩元，取得超前優勢，派特生與喬瑟夫錦上添花，幫助暴龍6分領先，公牛無力反撲，不但吞下敗仗，羅培茲與米洛提奇恐怕還要面臨禁賽和罰款的處分。

迪羅薩豪取42分，外加7籃板、8助攻，季中從小牛轉隊過來的伊巴卡，在被趕出去之前貢獻了16分，喬瑟夫挹注19分；公牛吉米巴特勒37分、10籃板、6助攻，前明星後衛隆多24分、8助攻、4抄截，羅賓羅培茲與席普瑟各12分。

(中時電子報)