烏日家庭工廠火警 消防局加強宣導民眾設置警報器

烏日區仁義街一處家庭式工廠，今日清晨發生火警，消防局4時58分獲報後立即出動救災、救護車輛15輛，人員45人搶救，火勢雖於5時28分就撲滅，但仍有4人送醫後不治。

市府表示，該工廠領有合法工廠登記，也無違章查報紀錄，營業面積依規定未達消防安全設備設置標準。為協助更多民眾設置住宅用警報器，市府已編列預算添購1萬8千餘具，將加強宣導民眾裝設。

消防局指出，這家工廠今晨發生火警，該局於4時58分接獲報案，隨即出動救災、救護車輛15輛，人員45人，由第三大隊大隊長詹仁傑帶隊搶救，火勢於5時28分撲滅，起火地點疑似於一至二樓梯間，一樓為塑膠射出住宅工廠，二樓為木質隔間住家，二樓陽台雖未設鐵窗，救災人員也順利掛梯進入救災，但仍有4名民眾送中山醫學大學附設醫院急救後不治。

市府強調，該工廠為合法登記工廠，沒有違章查報紀錄。

消防局表示，未達消防安全設備法定設置標準之場所，可裝設住宅用警報器，遇有火警時可及時發揮警示效果。去年消防局已先動用市長第二預備金2百萬元添購住宅用警報器5千餘具；今年再以本預算及動用市長第二預備金4百萬元添購住宅用警報器，預計於近期交貨。

消防局說，加上東區樂成宮日前也捐贈600具給市府，共計1萬8千餘具，正由消防局婦宣隊協助擴大宣導民眾安置，也呼籲市民主動添購安裝，以利早期發現火警，及時避難逃生。

(中時)