烏日家庭工廠火警 消防局加強宣導民眾設置警報器
烏日區仁義街一處家庭式工廠，今日清晨發生火警，消防局4時58分獲報後立即出動救災、救護車輛15輛，人員45人搶救，火勢雖於5時28分就撲滅，但仍有4人送醫後不治。
市府表示，該工廠領有合法工廠登記，也無違章查報紀錄，營業面積依規定未達消防安全設備設置標準。為協助更多民眾設置住宅用警報器，市府已編列預算添購1萬8千餘具，將加強宣導民眾裝設。
消防局指出，這家工廠今晨發生火警，該局於4時58分接獲報案，隨即出動救災、救護車輛15輛，人員45人，由第三大隊大隊長詹仁傑帶隊搶救，火勢於5時28分撲滅，起火地點疑似於一至二樓梯間，一樓為塑膠射出住宅工廠，二樓為木質隔間住家，二樓陽台雖未設鐵窗，救災人員也順利掛梯進入救災，但仍有4名民眾送中山醫學大學附設醫院急救後不治。
市府強調，該工廠為合法登記工廠，沒有違章查報紀錄。
消防局表示，未達消防安全設備法定設置標準之場所，可裝設住宅用警報器，遇有火警時可及時發揮警示效果。去年消防局已先動用市長第二預備金2百萬元添購住宅用警報器5千餘具；今年再以本預算及動用市長第二預備金4百萬元添購住宅用警報器，預計於近期交貨。
消防局說，加上東區樂成宮日前也捐贈600具給市府，共計1萬8千餘具，正由消防局婦宣隊協助擴大宣導民眾安置，也呼籲市民主動添購安裝，以利早期發現火警，及時避難逃生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。