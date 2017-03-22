WBC》美日大戰綿綿細雨 有利日本奪勝？

美國與日本22日經典賽準決賽對決，現場不斷下著綿綿細雨。(美聯社)

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經典賽準決賽的「美日大戰」備受矚目，然而天公不作美，一開賽就沒停過的雨勢，讓選手們被迫得在惡劣環境下比賽，且或許就是天氣影響，才導致守備見長的菊池涼介意外發生失誤，讓美國逮到機會取得1分領先，不過曾於2009年時率日本以9比4擊敗美國的原辰德，賽前則認為這對日本隊而言，反倒是一個優勢。

《SANSPO.COM》報導，在日本與美國大戰開打前夕，包括原辰德、山本浩二等過去曾領軍出戰經典賽的總教練們，都赴美關心日本隊的狀況；2013年帶隊挑戰三連霸失利的山本，更是期待日本隊在這場重要戰役，能精采的拿下對美國的勝利，挺進冠軍戰替他「雪恥」，本屆總教練小久保裕紀，也表示會努力達成目標。

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不過一向少雨的洛杉磯，卻傳正式開賽後很可能降下小雨，這或多或少會影響選手的發揮；但原辰德反認為頂著風雨打球，正是日本球員所擅長的一件事。至於日本隊該如何取勝？原辰德認為重要的一件事，是得把所有場邊觀眾想成是自己人，「唯一的敵人只有對面的球隊！得把所有的加油聲、觀眾，都視作是己方。」

(中時電子報)