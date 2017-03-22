墓仔埔也敢去 3毒蟲躲墓區吸毒遭逮
高雄市警方獲報指覆鼎金公墓區有人聚集疑吸毒，果然在一處鐵皮屋查獲林姓男子等3人涉嫌施用毒品，起獲安非他命、海洛因及吸食器與注射針筒，全案今天送辦。
高雄市警察局仁武分局獲報於覆鼎金公墓區疑有人聚集吸毒，經跟監蒐證後，由澄觀派出所副所長魏妤庭率多名員警前往查緝，在一處鐵皮屋內發現林男等3人共處一室，並於屋內搜出安非他命14.44公克、海洛因約0.66公克及多組毒品吸食器與注射針筒。
警方表示，林男3人仗著公墓區周遭杳無人煙，安穩地躲藏於鐵皮工寮內吸用毒品，當警方進入執行搜索時，3人見員警上門全都當場傻眼嚇得說不出話。
警詢後，全案依違反毒品危害防制條例，移送橋頭地檢署偵辦。1060322
(中央社)
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