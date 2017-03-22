陪外婆買衣服 4歲男童試衣間意外勒死
明尼蘇達州一名4歲男童隨外婆到二手用品店購物，外婆在試衣間試穿時，男童獨自跑開玩耍，他的衣服被試衣間掛勾卡住，導致不能呼吸，意外遭勒死。
明尼蘇達州曼柯卡（Mankota）警方表示，4歲的皮納（Ryu Pena）18日跟著外婆到「再次精打細算百貨」（Again Thrift & More）二手用品店購物，當外婆進入試衣間試穿時，他則獨自跑到其他試衣間玩耍。
皮納的母親龔薩雷茲（Denise Gonzalez）接受媒體訪問時指出，外婆剛開始試穿衣服時，曾經喊著皮納，也有聽到外孫回應，但試穿完畢走出來卻找不到孩子，彎腰查看其他試衣間，都沒有看到任何蹤影，於是轉往店裡其他區域尋找。
後來外婆再走回到試衣間查看，已經有民眾發現皮納的屍體。
曼柯卡警察局長克里夫頓（Jeremy Clifton）指出，警方初步調查發現，皮納自己跑到另一間試衣室，爬到一個凳子上面玩耍，結果他所穿的連帽罩衫，卻被試衣間內的掛勾卡住，導致皮納整個人被騰空吊起，雙腳無法碰地，活活被自己的衣服勒死。
克里夫頓表示，警方研判皮納的死因是呼吸道被勒住，無法呼吸。警方對於這起命案仍在調查中。
對於痛失愛子，龔薩雷茲表示，她並不怪罪自己的母親。她說：「只要是有孩子的人都知道，孩子很愛玩，大家也都了解，皮納只是玩出了事。這種事可能發生在任何人的身上。」
警消與醫護人員接獲報案，在傍晚5時30分左右趕抵現場，立即為皮納展開搶救。但他被緊急送醫之後，仍然宣告不治。
為了協助籌措喪葬費用，皮納的阿姨19日在Go Fund Me網站發動網路募款，目標1萬1000美元在短短兩天之內便達成，目前募得金額已有1萬8865美元。
龔薩雷茲表示，辦完喪事後，會把剩餘善款捐出去，做為對兒子的紀念。1060322
(中央社)
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