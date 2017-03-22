愛買抗漲 衛生紙、醬油10元加價購
愛買因應物價齊漲，今（22日）起至4月6日推出抗漲促銷，活動期間會員到店消費單筆滿388元可用10元加購6入洗選蛋、春風單抽式抽取衛生紙、萬家香大吟釀薄鹽醬油300ml、紅標米酒600ml、可口可樂1250ml、依必朗抗菌洗潔精800ml、日正營養麵條等，每日推出不同品項促銷，限量2000份售完為止，優惠下殺1.6折起，預期帶動來客數增約1倍。
近來消費者對於民生用品促銷愈來愈有感，特別是衛生紙、奶粉、沖泡咖啡、洗選蛋、罐頭等更趨之若鶩，愛買公關經理王佳慧表示，愛買即日起精選上百款商品買一送一起優惠，包括22至29日元本山韓式三切海苔特價119元買一送一、台酒花雕雞麵任兩碗79元、雀巢美祿25gx16入特價99元第2件5折、妙管家活氧洗衣粉2.5kg、109元買一送一，以及聲寶10kg微電腦洗衣機7550元、adidas輕量慢跑鞋一雙1288元等。
22至4月6日首度推出烘培商品全面滿100送10元現金抵用券，抵用券可折抵所有生鮮商品；美強生優兒A+奶粉新升級配方1029元，第2罐折100元（1700g）、愛基均衡及糖尿病配方營養素599元（900g）第2罐折100元；家樂氏陽光樂活大燕麥片、摩卡白咖啡、雀巢越氏咖啡新品皆推出買一送一。
衛生紙有5.2折起優惠，舒潔DM商品（乾式+溼式）合購現折20元，金得意極韌抽取式衛生紙（100抽x12包）原價169元、特價88元，五月花妙用廚房紙巾（112組x6捲）原價114元、特價85元。
此外，愛買線上購物首次推出白金、黃金會員制，全體會員在一年內有符合資格即可於22日起升等，有別於一般會員享5至7%購物金現折回饋，白金、黃金會最高可享12%購物金現折回饋、不定期贈送購物金及HappyGo點數。
另，看準消費者購買加熱即食商品拜拜成為近年新趨勢，22至4月6日也推出千款祭祀掃墓商品下殺5折起，主打加熱即拜三牲商品搶攻清明商機。
(中時)
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