民生西路迪化街起至環河北路 下班尖峰試辦調撥車道

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台北市交工處指出，大同區民生西路（自迪化街起至環河北路止）自3月23日起調整為下午4時至晚間7時試辦調撥車道。

為改善民生西路下午尖峰壅塞現象，交工處指出，3月21日起於民生西路（迪化街至環河北路）西往東內側車道試辦調撥車道供東往西方向車輛通行，經實際觀察車流情形及道路交通狀況，原實施時段自3月23日調整為「平日下午4時至晚間7時」，呼籲駕駛人行經沿線路口左右轉時，遵循現場人員指揮，以利交通順暢及行車安全。

(中時)