自爆整完私密處沒試用者 小call認愛〈舞孃〉MV教父

做過隆乳、私密處緊緻術的小Call空窗了6年，被拍到跟大15歲MV教父賴偉康共度春宵，大方認愛。(中時資料照片)

女星小Call五年做完自體脂肪隆乳後拍攝全裸寫真集《宅之小惡魔》，前凸後翹好身材讓人驚艷，而去年她接受採訪時坦承除了胸部外，還做了私密處「G緊雷射」，卻哀怨整形後都「沒人試用」，就這樣隔了6年，終於有好消息，被《壹週刊》拍到與拍過羅志祥〈精舞門〉、蔡依林〈舞孃〉的MV教父賴偉康甜蜜外出用餐，還帶回香閨過夜2晚。

33歲小call終於桃花開，被拍到和大她15歲的MV教父賴偉康共度春宵，她接受《蘋果》專訪，大方認了戀愛ing，表示兩人在朋友牽線下認識並相戀，目前交往1個半月，18日則被週刊拍到男方開著藍色賓士車前往女方家過夜，隔天一起外出吃飯，當晚又留宿，黏緊緊顯然熱戀中，共度兩天後，賴偉康才獨自離開。

小Call大方認愛，直呼：「我也覺得我們在一起很不可思議，畢竟我們是完全不同圈子的人」，表示喜歡男方的細心體貼，透露之所以被打動，是因為溫馨接送情，她住新店山區，賴偉康住南崁，他一有空就會飛奔到小Call家，也都記得她想去哪、想吃什麼，送三餐之類的使命必達，還在她生病時燉冰糖燕窩給她吃，對她很好。

小Call表示父親過世得早，一直都比較喜歡年長的對象，男友也很讓著她，讓小Call直呼跟他在一起沒壓力，兩人也沒代溝，也由於之前空窗6年之久，如今她希望能以結婚為前提交往，盼這1、2年能定下來，還說「不生小孩沒關係，生一個也可以」，看來對賴導很滿意。

(中時電子報)