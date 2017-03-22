化糞池一年一清 減少病媒孳生

我要評比

北市環保局今（22）日指出，家中廁所還未接污水下水道仍使用化糞池的民眾，每年至少應定期清理化糞池一次，處理效能可維持51%以上；若未能定期清理，處理效能僅剩3%。

環保局指出，中央推動衛生紙丟馬桶政策，評估化糞池汙泥量最高將增加14.3%，因此住戶如未定期清理化糞池抽取水肥，除化糞池可能滿溢，會造成臭味及處理效能下降外，更易造成蚊蟲孳生，而且處理效能低的汙水就排放在居家周圍，影響公共衛生及住戶自己的健康。

環保局表示，化糞池具有將糞尿中有機物消化分解的功能，在尚未接衛生下水道的區域，是用來處理家戶廁所汙水的必要設施。

目前北市汙水下水道用戶接管率已達75.20%，全市接管戶數達83萬1412戶，而未接管戶數計27萬4210戶，這部分需依靠化糞池處理生活汙水；為提升居家環境品質，環保局自2002年起逐步公告列管未接管機關、學校及大樓，應每年清理化糞池，未依規定辦理者將依廢棄物清理法處1200元至6000元罰款。

自去年起，環保局擴大列管對象，將原8層樓以上列管對象加嚴至6層樓以上，計列管832處公寓大廈管委會，總列管戶數達17萬戶，去年清除率達100%。

環保局說明，民眾如何得知自家有無接管﹖有無化糞池需要清理呢﹖拿出水費單即可輕鬆得知，如果水費項目欄未列出「汙水下水道使用費」，即代表住家仍未接衛生下水道，這些住戶，每年應定期清理化糞池，以維護自己健康及居家環境衛生。

環保局指出，目前北市核可的水肥清運許可機構共94家，因應環保署推動衛生紙丟馬桶政策，民眾清理化糞池頻率提高的需求，環保局已訂定計畫，推動加強管理提升水肥清運業者服務品質，保障消費者權益，目前水肥清運價格，每車約抽肥1.5噸約1500元至1800元。

另外，業者名單已公布於環保局網站上，網址：http://www.dep.gov.taipei/ct.asp?xItem=102096342&ctNode=63185&mp=110001。針對水肥清運業者服務內容，可洽詢環保局資源循環管理科（1999轉7300）。

(中時)