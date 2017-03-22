火警4人不治最小僅2歲 男4度恢復心跳
台中市烏日區今天清晨傳出工廠火警，現場4人無生命跡象，送醫搶救，1男曾4度恢復心跳，搶救後仍不治，最小女童僅2歲，確切起火原因待調查。
台中市消防局表示，今天上午接獲通報，烏日區仁義街一處塑膠加工工廠傳出火警，報案人指出工廠2樓起火燃燒，屋內有人受困，消防局立刻派員前往搶救。
消防人員抵達現場後，發現為2樓RC建物，3樓有鐵皮加蓋，已冒出火煙，立刻佈開水線搶救，在2樓廚房附近發現為58歲黃姓男子、55歲林姓女子、2歲女童，另在房間內發現80歲黃姓婦人，4人現場已無生命跡象，分別送醫急救。
醫院表示，80歲黃婦、2歲女童到院前已明顯死亡，黃男經搶救後，曾4度恢復心跳，但因吸入過多的濃煙，最後不治；另林女經搶救後不治。
警消指出，黃男、林女為夫妻，2歲女童為他們的外孫女，80歲黃婦是他們的母親。
黃姓男屋主弟弟表示，今天凌晨接到媽媽電話說房子起火了，立刻通報請求救援。媽媽生有2男、2女，哥哥和嫂嫂經營塑膠加工廠，平常媽媽由他和哥哥輪流奉養，每星期換一次，媽媽於這星期一才剛到哥哥家住。
黃姓男屋主的弟弟指出，大哥、大嫂生有3名子女，最小的女兒夫妻從事貿易，2歲的小孫女平常都和大哥夫妻同住同睡，姪女夫妻常回來看女兒，但最近姪女即將臨盆，另有一名4歲女兒。
台中市消防局指出，2樓樓梯間被燃燒的相當嚴重，確切的起火原因待調查。1060322
(中央社)
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