鳥類繁殖季熱鬧登場 生態園綠簑鴿育雛

台北市立動物園的保育員今年2月起就發現兩對綠簑鴿已經在遊客步道旁的樹木上，用許多長短不一的樹枝架疊好鳥巢。（台北市立動物園提供）

近日生態鳥園的綠簑鴿率先傳來好消息，2個鳥巢中各有一隻孵化的雛鳥。（台北市立動物園提供）

每年3、4月正值春暖花開的季節，台北市立動物園生態鳥園也明顯熱鬧了起來，不同種類的鳥兒們紛紛進入繁殖及育雛階段。近日生態鳥園的綠簑鴿率先傳來好消息，2個鳥巢中各有一隻孵化的雛鳥，在親鳥的保護下持續成長中。

今年2月起，保育員就發現2對綠簑鴿已經在遊客步道旁的樹木上，用許多長短不一的樹枝架疊好鳥巢，不久後便發現其中一個鳥巢中已有孵化的雛鳥。

保育員說，剛破殼的雛鳥全身光溜溜，並以親鳥從嗉囊中反芻的分泌物鴿乳為食，約2個月後才會離巢獨立生活，食物也會漸漸地由鴿乳轉換為種子、果實、昆蟲等固體食物。目前約滿月的雛鳥，體型及身上的羽毛逐漸接近成鳥，唯有頸部較長的簑羽及鳥喙基部的黑瘤，還沒生長完全。

另一窩綠簑鴿破殼的時間，與前一窩相差約一個星期，鳥巢在樹木較高處，觀察也困難許多，但隱約可以看到雛鳥的體型及羽毛的生長狀況，與前一窩有明顯差異。在親鳥的悉心照料下，綠簑鴿寶寶成長快速，工作人員記錄約一周的時間，原本「頂上無毛」雛鳥，就已經換上一身漂亮衣裳了!

綠簑鴿羽毛呈黃綠色，在陽光照射下則顯現出金綠色的彩虹光澤，特別閃耀，因此有「綠精靈」的美稱；頸部有較長的灰藍色簑羽，鳥喙基部有黑瘤，及很短的純白色尾羽。綠簑鴿漂亮的外貌，卻使野外的族群成為被獵捕的目標，加上其他如棲地限縮、食物等壓力，使綠簑鴿名列保育類野生動物名錄的近危物種。

園方指出，走一趟生態鳥園，可以近距離觀察身披美麗衣裳的多種鳥類，並了解其野外族群的困境。想要一窺鳥界繁殖及育雛奧秘的遊客們，請記得放慢腳步、降低音量、眼觀四方，說不定有更多意想不到的收獲。

(中時)