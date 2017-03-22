兼行政不列超額 家長、校長聲援南市：踩到教師團體痛處

台南市讓兼行政職的老師不列入超額名單，引發全教總質疑「畫錯重點」。不過全國中小學校長協會及全國家長團體聯盟等13個團體今天發表供同聲明指出，台南市保障行政教師免超額，這不是「畫錯重點」，而是對教師團體「踩到痛處」！

校長和家長團體指出，少子化減班趨勢難擋，超額教師「後進先出，斷活水」的潛規則下，新進教師勢必成為被犧牲的「人球」，年年換校，師生皆苦。台南保障行政教師免超額，有助於解決問題。

校長和家長團體指出，不是只有台南市，全國中小學校園都陷入「行政過量，行政大逃亡，拖垮教學」的狀況，已經長達5年、且情況逐漸惡化和擴大。新進初任組長只比導師每月多領740元的津貼，組長卻沒有寒暑假，天天到校，相當辛苦。

校長和家長團體提出三個主張：

一、支持台南市保障行政職教師免超！台南市政府的作法，是在保障第一線的教師能夠繼續被穩定的學校行政支援和服務，讓老師能好教、學生能好學。

二、兼行政也是老師，行政要後繼有人，要求「教師待遇條例」施行細則，增訂提高兼任主管職務者的行政加給。被動之以情來擔任行政的老師，可以說是其他老師的救星，全教總理應敬佩及保護兼行政的老師才是啊！

三、如果全教總真的心疼教師兼任行政人員的痛苦，更應該鼓勵所有資深教師兼任行政人員。

(中時)