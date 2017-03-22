女毒犯遭逮 辯稱送毒品給友人解癮

竹南警分局今天指出，逮捕正在交易毒品的梁姓女毒販，當場查獲其他3名毒蟲及安非他命和海洛因等毒品，不過梁女竟辯稱看朋友毒癮發作，才會送毒品給他，讓警方啼笑皆非。

竹南派出所員警接獲線報，轄區內羅姓男子疑似吸食毒品，派員前往查緝，發現1輛自小客車逆向停放在羅男住處門口，車內1名女性駕駛剛好拿出1小包毒品交給羅男，雙方疑似進行毒品交易。

員警上前盤查，羅嫌隨即把毒品丟棄在角落，仍被眼尖的員警找回，車上梁女見狀原本想駕車逃逸，但因太過緊張，無法啟動車輛，才束手就擒，警方更在車內起獲9包海洛因重5.20公克、安非他命41.68公克，以及電子磅秤。

梁女被捕後，先苦苦哀求員警「放過她」，又向警方表示，因為看到羅男毒癮發作、全身疼痛，才會「送」他海洛英，甚至辯稱車內的毒品都是自己吸食的，警方表示，簡直把員警當「傻子」。

警方隨後又在羅男住處內逮捕2名男子，分別持有毒品海洛因，並坦承毒品來自梁女，員警訊後依違反毒品危害防制條例把4人移送苗栗地檢署偵辦。1060322

(中央社)