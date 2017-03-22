蝶戀花案 死者司機妻兒淚控周比蒼卸責

(中央社記者朱則瑋台北22日電)蝶戀花遊覽車在國5翻覆造成33死，死者司機妻兒今天在北市議員張茂楠陪同下，出面控訴，負責人周比蒼把過錯都推給司機，至今任何撫卹理賠都沒拿到，司機女兒含淚說，還我爸爸一個清白。1060322

(中央社)