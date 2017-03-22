峇里島5.5地震 遊客衝出旅館居民驚慌

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印尼度假勝地峇里島今天發生規模5.5地震，引發民眾驚慌，許多居民和觀光客一度衝出住家和旅館至高處避難，暫未立即收到災損或傷亡報告。

美聯社報導，美國地質調查所表示，地震發生在今天上午7時10分，震央在峇里島東南部城鎮Banjar Pasekan東北方2公里，震源深度118公里。

目擊者表示，許多居民和觀光客衝出住家和旅館至高處避難，但在收到簡訊說這起地震沒有引發海嘯之虞後，已恢復日常作業。

印尼地球物理及氣象局測得的規模達6.4，但由於震央很深，不會引起海嘯。

2004年12月，蘇門答臘外海的大規模地震引發海嘯，在10多國造成23萬人喪生。1060322

(中央社)