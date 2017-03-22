日媒：北韓疑試射數枚飛彈

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日本「共同社」報導，日本政府相關人士表示，今天上午北韓可能已從東岸城市元山附近試射了數枚彈道飛彈。

美國華盛頓時間21日，美聯社報導，美國國防部官員表示，美軍預期北韓在未來幾天會再展開另一次飛彈試射。美國國防部官員說，美方增加對北韓的監控後，發現北韓的飛彈發射器四處移動，以及在東岸城市元山（Wonsan）搭建貴賓席。1060322

(中央社)