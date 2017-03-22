酒駕再犯道安講習 體驗植物人悲慘

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交通部公路總局台北區監理所今天表示，對於酒駕再犯者，道路安全講習專班，將安排成員前往創世基金會接受生命教育，讓酒駕者瞭解一旦車禍造成永難抹滅的傷害與家庭的痛苦。

台北區監理所表示，為矯正汽車駕駛人酒後駕車，及對違規再犯者加強教育，自3月1日起，對酒後駕車需接受道安講習所開設「酒駕違規班」、「酒駕再犯專班」的講習時數。

新制首次6小時「酒駕違規班」，上課時間為28日在台北區監理所開課，另外，12小時「酒駕再犯專班」將於30日及31日在板橋監理站開課。

對於「酒駕再犯專班」，增加至創世基金會，實地教育體驗生命教育、遏止再犯，見證因酒後駕車，導致當事人重傷成殘或家屬一輩子傷痛的慘重案例。

根據創世基金會安養植物人的經驗，發現肇因於車禍意外的植物人當中，以騎機車未帶安全帽佔最多數。遏阻學生飆車風氣，以及酒後駕車再犯，推動生命教育工作，歡迎各界到創世植物人安養院參訪、做義工。

新修正道路交通安全講習辦法規定，酒駕再犯者還要接受生命教育。新北市政府民政局殯葬管理處表示，需尊重家屬意願，並以尊重往生者、以及死者家屬為最大考量，是否到殯儀館體驗生命教育，以及體驗方式，由檢方、監理單位決定。1060322

(中央社)