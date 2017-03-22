日媒：北韓疑試射數枚飛彈失敗

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日本共同社（Kyodo）引述日本政府消息來源報導，北韓今天早晨可能已發射數枚飛彈，但發射可能失敗。

路透社引述共同社報導，從北韓東部地區元山（Wonsan）進行的試射可能失敗；報導表示飛彈的型號尚不清楚。

日本官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）表示，日本政府尚未確認北韓朝日本試射飛彈，但日本一直都有在蒐集與分析北韓的資訊。

南韓國防部表示，他們也在確認飛彈試射的相關報導。1060322

(中央社)