1年丟掉5兆元食物 大飯店看不下去了

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環保團體今天表示，由於光在美國，1年就有價值近新台幣5兆元的食物被丟棄掉，多家全球大型連鎖飯店決定投入減少食物浪費計畫，包含重新思考菜單，以降低進到垃圾桶的食物量。

路透社報導，根據世界自然基金會（WWF），全美約十數家由國際飯店集團包含希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt）與萬豪（Marriott）經營的飯店，將積極參與為期12週的前瞻性減少食物浪費計畫。

WWF食物浪費專案總監皮爾遜（Pete Pearson）聲明：「想像一下，每家飯店吃到飽自助早餐或商業會議午餐可以減少的食物浪費量。」

全世界產製出來的食物，約有3分之1沒被人吃下肚，不是在收成後或運輸期間壞掉，就是被商店或消費者扔掉。

然而，根據聯合國統計，全球有高達8億人每晚睡覺前都還在餓肚子。

光是在美國，根據美國農業部，2010年被消費者與零售業丟掉的食物約6600萬公噸，價值將近1620億美元（新台幣將近5兆元）。

皮爾遜說，這些飯店的部分主廚將努力確保大型宴會或活動菜單盡快進行必要性調整，部分多出來的食物還可用在其他餐點上。

他透過電話告訴路透基金會：「沒有主廚喜歡浪費食物。」（譯者：中央社許湘欣）1060322

(中央社)