NBA》鵜鶘啄傷灰熊3連勝 季後賽希望未滅

考辛斯狂飆41分、17籃板，幫助鵜鶘啄傷灰熊，保住晉級季後賽的機會。(美聯社資料照)

考辛斯勇冠三軍，狂攻41分、17籃板，「一眉哥」安東尼戴維斯19分、13籃板，「雙塔」22日帶領鵜鶘95比82啄傷灰熊拿下3連勝，戰績30勝41敗，西區暫居第11，但只落後暫居第8的3.5場勝差，季後賽希望尚未熄滅。

西區目前只有勇士、馬刺和火箭確定提前晉級，爵士、快艇、雷霆和灰熊也可望順利出線，因此僅剩的老八席位將由金塊、拓荒者、小牛和鵜鶘等4隊中產生，金塊2連敗，拓荒者與鵜鶘都3連勝，4隊之間的勝場差也僅有3.5場，例行賽剩下11至12場，接下來每場比賽都左右著季後賽門票歸屬。

鵜鶘此役在第三節以32比13攻勢將原本落後7分的劣勢逆轉超前，考辛斯是鵜鶘能夠逆襲的關鍵人物，整場比賽27投14中，外加5顆三分球，超過五成的投籃命中率，比起全隊的39.8%投籃命中率足足高出一成多，攻防兼備是不可多得的好手。

灰熊似乎已開始備戰季後賽，此役讓40歲老飛人卡特先發上陣，出賽34分鐘可惜9投2中僅得4分，康利16分最高。

(中時電子報)