鼓勵推動工作與生活平衡措施 勞動部補助開跑

在高度競爭的時代，勞工面臨兼顧工作、家庭照顧與個人生活的挑戰，勞動部為鼓勵事業單位建立友善職場，補助事業單位辦理各種工作生活平衡措施，包含員工關懷協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施及設置兒童臨時照顧空間等，每項措施補助額度自3萬元至20萬元不等。自2014年開辦至去年止，共有524家次事業單位獲得補助。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，每個事業單位來補助的項次不一樣，也會依照企業規模不同，舉辦不同的協助課程、活動或措施，例如開辦舒壓課程、情緒管理等員工關懷課程，察覺員工需求，進行敏感度訓練等，另外，也會一些常見 友善家庭措施 兒童照顧空間，「不少事業單位來申請補助之後，隔年都會繼續申請，甚至還會擴大辦理規模」。

據統計，工作與生活平衡措施開辦的第一年、2014年有111家企業申請、發出補助金額194萬元，2015年有145家、補助金額達581萬元，去年的268家、補助金額更上看1543萬元，而依照規定，來申請補助事業單位，依照申請內容每家最高上限20萬元，總補助金額2000萬元。

勞動福祉退休司舉例，企業常申請的友善家庭措施，包括親子講座、新手爸媽講座、親子活動、創意家庭日，有助於促進親子活動的才可以，如果是一般的聯誼、聚餐旅遊是不行的；另外還有企業的照顧空間，補助項目的精神是在企業內部找一個空間，作為眷屬的臨時照護區域，例如員工子女感冒、學校腸病毒停課，或是員工家中長輩，臨時需要照顧時，可以透過這空間來照顧，新竹有一科技公司接受補助後開始辦理照顧空間，這些空間裡面添購圖書、玩具器材等，發現效果不錯，所以在企業搬家之後，還增加空間、擴大辦理。

勞動部表示，去年「推動工作與生活平衡補助計畫」分2次申請，第1次受理時間至3月31日止，第2次受理時間預計自5月1日至6月30日止，事業單位可提早規劃準備。

(中時)