8個月戀情告吹 「鬼怪新娘」金高恩分手大17歲男星

金高恩和申河均上月已分手。(圖／翻攝自韓網)

25歲韓國女星金高恩因演出《鬼怪》爆紅，招牌單眼皮和爽朗笑容，擄獲不少粉絲的心，去年她認愛大17歲男星申河均，雖然年齡差距大，但兩人仍靠共同興趣「潛水」累積情感，不過戀情僅維繫8個月就告吹，經紀公司也證實2人上月就分手。

金高恩和申河均有共同興趣「潛水」，且她把經紀約轉移到男方公司，成為同門師兄妹，雖然2人年齡差距大，且因工作沒辦法常見面，但每天都會熱線，不過現仍不敵聚少離多分手，結束8個月的「叔姪戀」。

兩人同屬的經紀公司「HODU&U娛樂」也證實此消息，表示她們因工作繁忙，已在2月從戀人轉為同事，不過當時金高恩在拍《鬼怪》，申河均也有電影行程，為了不讓作品失焦，才沒有公開分手消息。

(中時電子報)