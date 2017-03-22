淡季退去！大潤發福氣箱抽汽車衝買氣
大潤發破除3月淡季，今（22日）首度舉辦會員獨享的「福氣箱抽獎」衝買氣，因氣溫回升，一早7時30分起全台賣場湧現排隊人潮，許多民眾很有默契衝向衛生紙、洗衣精等民生用品專區搶購，再去結帳搶福氣箱，2小時內整體來客數比平日多3成以上，而且還多吸引部分上班族額外消費，預估全天可增4至5成以上的來客數，挹注3月業績成長15至20%以上。
福氣箱在全台22店限量1萬個，凡大潤發會員單筆消費滿1000元，可憑發票及會員卡，以299元加價購買市價1100元的福氣箱，內含人蔘滋補液、蔓越莓乾、樂天蛋黃派、PUMA襪子、澎澎身體乳、美祿可可粉等，每人每卡限購一箱，最大獎NISSAN BIG TIIDA 1.6豪華版汽車，市價69萬9000元，25日在大潤發內湖2店抽出。
其他獎項包括近6萬元的SONY 55型UHD 4K聯網電視等、4萬6900元的HITACHI變頻五門冰箱、2萬3900元的LG變頻掃地機器人、2萬2900元的iPad Pro 9.7、1萬8900元的Panasonic蒸氣烘烤微波爐、1萬6900元的HITACHI直立手持式吸塵器等，每款獎項均有3至44個不等的中獎名額，共有154個大獎。
除了汽車還未開獎，全台各店陸續開出大獎，高雄鳳山店有男性顧客中iPad Pro 9.7，桃園八德店有人中2萬9900元的B&W ZEPPELIN無線藍芽喇叭。大潤發預估鄉鎮型的分店有機會在下午2至3時完售福氣箱，都會型分店因消費主力是上班族，人潮多於下午6時後浮現，完售時間最快會落在晚間8時後。
(中時)
關鍵字：大潤發
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