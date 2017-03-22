知名影評老嘉華竊盜判4月 法官勸「戒慎恐懼」
知名影評人老嘉華，去年到微風廣場的書局內，竊取價值7800元的女用皮夾，高院今依竊盜罪將她判刑4月、可易科罰金確定，法官邱忠義還語重心長勸她知所警愓，切記「君子慎其獨」，在沒有人看到聽到的地方，更應戒慎恐懼。
老嘉華為資深媒體工作者及影評人，曾為金馬獎影片講評，其影評散見各大媒體。
判決指出，去年3月15日下午2點半，老嘉華在台北微風的伊紀國屋書店內，竊取放在展示桌上的女用長夾，書店主任發現遭竊，調閱店內監視器發現是被老嘉華偷走，書店人員在她再度到店內時，請她說明，但她矢口否認偷竊，店家於是報警。
檢方調查時，老嘉華堅稱沒有偷竊，辯稱當時她確有翻動女用長夾，原打算結帳，但後來沒有購買，就隨意放在其他書櫃上，並無偷竊，但檢方根據監視器畫面，認定她犯行明確，將她起訴。
台北地院將她判刑4月，她不服提上訴，並辯稱自己是知名公眾人物不會偷竊。但高院審理後認為，她身為公眾人物，任何行止都動見觀瞻，具有社會仿效性及教示性，她竊盜行止對社會而言是負面教材，將她判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。
(中時)
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