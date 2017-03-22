北韓今再度試射飛彈 未能正常發出

傳出北韓再度試射飛彈。韓聯社22日上午報導，南韓軍隊表示北韓今日發射飛彈，但未能正常發射；日本共同社引述日本政府相關人士稱，北韓可能於當天早晨從東部元山附近發射了數枚飛彈，但飛彈的類型等尚不清楚，也有消息稱發射失敗。

日本官房長官菅義偉22日在記者會對此表示，未確認有飛向日本的飛彈，並稱「不認為發生了影響安全的事態」。

(旺報)