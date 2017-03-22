力霸掏空案 王令台患巴金森氏症仍應執行6年3月

國內史上最大經濟犯罪的力霸東森掏空案，王又曾、王金世英夫妻落跑美國，卻禍及子女各遭判刑確定入監服刑後，檢方針對大房長子王令台聲請合併定執行期，最高法院考量他罹患巴金森氏病、心臟病，今日將他裁定執行6年3月確定。

力霸東森掏空案，王又曾與7名子女借由製作不實報表，違法超貸掏空公司近新台幣500萬元資產，王又曾有8名子女，除王令甫未捲入弊案，其餘7人都涉案被判刑1年到11年6月不等，其中5人分別入獄服刑後都獲假釋。

最高法院割裂為三大塊進行審理，包括力霸、嘉食化及力華票券、亞太固網，王令台在2013年被依違反證交法等罪判刑，共併總刑度為6年8月，他入監執行後，去年他又因向銀行詐貸，以不合理價格購買亞太固網股票掏空公司被判刑3年。

檢方向高院聲請定執行期，高院認為王令台罔顧社會投資大眾利益，長期故意犯罪掏空公司，但考量他罹患巴金森氏病、冠狀動脈心臟病及高血脂症，將他裁定執行6年3月，案經抗告，最高法院駁回確定。

(中時)