高鐵假期攜手台鐵 推集集一日遊
台灣高鐵與台鐵局合作，推出新高鐵假期路線「搭雙鐵．遊集集」：水里蛇窯、車埕木業、集集小鎮之全新一日豐富行鐵道之旅。即日起透過高鐵企業網站及各旅行社通路開放預購，4月6日（四）起，每逢週一、週四及週六出發，兩人成行。
高鐵公司表示，「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期一日豐富行產品內容包括：前往高鐵彰化站之來回車票、集集線火車票、在地專車接送與專人導覽，以及參觀水里蛇窯文化園區門票、午餐、集集綠色隧道租用自行車費用等；以台北出發為例，每人僅需1,800元，即高鐵車票再多加160元，就可享受精彩又充實的雙鐵旅程，輕鬆體驗中台灣的初春之美。
為了吸引更多旅客體驗鐵道觀光及「高速．慢活」的旅遊樂趣，進而帶動台鐵集集支線周邊的地方觀光產業，經過台灣高鐵公司與台鐵局的積極合作，台鐵局近期規劃將部分集集支線車次的起站，由現行二水站延伸至田中站發車，以更便利的接駁方式服務高鐵旅客。
此外，配合「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期旅遊產品開賣，高鐵公司與台鐵局此次也攜手合作，在集集支線車埕站打造「雙鐵紀念商品貨架」，讓旅客一次購足雙鐵紀念商品。
高鐵商品包括：插畫家許匡匡為高鐵手繪的十週年帆布包、暢銷多年的Q版迴力車，以及新上市即熱銷的列車造型毛巾、列車零錢包等；此外，也可買到台鐵特色便當盒、外星人鐵道迷系列等精選商品，讓旅客不只體驗雙鐵之旅，更能一次收藏多樣化的鐵道文創商品。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。