高鐵假期攜手台鐵 推集集一日遊

台灣高鐵攜手台鐵，推出「搭雙鐵．遊集集」一日遊，即日起開放預購。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵與台鐵局合作，推出新高鐵假期路線「搭雙鐵．遊集集」：水里蛇窯、車埕木業、集集小鎮之全新一日豐富行鐵道之旅。即日起透過高鐵企業網站及各旅行社通路開放預購，4月6日（四）起，每逢週一、週四及週六出發，兩人成行。

高鐵公司表示，「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期一日豐富行產品內容包括：前往高鐵彰化站之來回車票、集集線火車票、在地專車接送與專人導覽，以及參觀水里蛇窯文化園區門票、午餐、集集綠色隧道租用自行車費用等；以台北出發為例，每人僅需1,800元，即高鐵車票再多加160元，就可享受精彩又充實的雙鐵旅程，輕鬆體驗中台灣的初春之美。

為了吸引更多旅客體驗鐵道觀光及「高速．慢活」的旅遊樂趣，進而帶動台鐵集集支線周邊的地方觀光產業，經過台灣高鐵公司與台鐵局的積極合作，台鐵局近期規劃將部分集集支線車次的起站，由現行二水站延伸至田中站發車，以更便利的接駁方式服務高鐵旅客。

此外，配合「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期旅遊產品開賣，高鐵公司與台鐵局此次也攜手合作，在集集支線車埕站打造「雙鐵紀念商品貨架」，讓旅客一次購足雙鐵紀念商品。

高鐵商品包括：插畫家許匡匡為高鐵手繪的十週年帆布包、暢銷多年的Q版迴力車，以及新上市即熱銷的列車造型毛巾、列車零錢包等；此外，也可買到台鐵特色便當盒、外星人鐵道迷系列等精選商品，讓旅客不只體驗雙鐵之旅，更能一次收藏多樣化的鐵道文創商品。

(工商)