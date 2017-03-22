到奧萬大賞螢火蟲 認識林業與棲地營造
奧萬大自然教育中心4月、5月舉辦2天1夜的賞螢活動，帶領遊客夜宿奧萬大、夜賞林間螢火蟲飛舞、認識社區林業與棲地營造。
擁有美麗自然風情的奧萬大國家森林遊樂區，即將進入螢火蟲季節，奧萬大自然教育中心4月、5月辦理4梯次瑪寶小旅行「螢河樂悠遊」2天1夜隔宿型主題活動，帶領遊客欣賞有如星空降落森林的點點螢光。
奧萬大自然教育中心今年持續與南投縣埔里鎮一新社區合作，舉辦「螢河樂悠遊」，日期分別為4月22日及23日、4月29日及30日、5月6日及7日、5月13日及14日，每人費用新台幣2800元含交通費，可到台灣山林悠遊網查詢，或電洽049-2974499奧萬大自然教育中心。
林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大擁有豐沛且乾淨水資源、完整多樣森林植被，年均溫約攝氏19度，非常適合螢火蟲生長與繁殖，每年4月到5月是賞螢火蟲季節，幽暗森林閃著點點螢光，主要為黑翅螢、紅胸黑翅螢、大場雌光螢、大端黑螢，以黑翅螢數量最多。
南投林管處表示，活動帶領遊客欣賞農村風情、體驗在地農耕生活、認識社區林業與棲地營造，並夜宿奧萬大，讓遊客瞭解奧萬大的螢火蟲生態，拜訪美麗「螢河」，白天則可走訪奧萬大吊橋與瀑布等景點，讓遊客享受美麗自然環境。1060322
(中央社)
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