3分鐘驗出致命肺炎 台研究獨步全球

台研究團隊耗時10多年，研發出全球首個專門檢測致命肺炎的檢驗劑，3分鐘就知道結果，讓醫師優先以較強抗生素治療，降低併發症風險，研究成果登上國際知名期刊。（三軍總醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 106年3月22日

台灣之光！台研究團隊耗時10多年，研發出全球首個專門檢測致命肺炎的檢驗劑，3分鐘就知道結果，讓醫師優先以較強抗生素治療，降低併發症風險，研究成果登上國際知名期刊。

前疾病管制署署長張峰義日前與國防醫學院三軍總醫院、台北榮民總醫院感染科及國家衛生研究院團隊合作，研發出全球第一個檢驗工具，只要3分鐘就能診斷出肝膿瘍是否為較嚴重的「肺炎克雷白氏桿菌」所引起，研究成果去年12月登上國際期刊「臨床微生物學雜誌」（Journal of Clinical Microbiology）。

參與研究的三軍總醫院感染暨熱帶醫學科主任林永崇今天受訪時表示，「克雷白氏桿菌」引發的肺炎約占全部肺炎8%，全台每年約有4320人因克雷白氏桿菌引發「肝膿瘍」，其中近40%都是第1、2型的克雷白氏桿菌，死亡率高達51%至97%。

林永崇指出，全台約有10%民眾腸道中含有「克雷白氏桿菌」，這種細菌平時都和人體和平共處，一旦抵抗力下降，細菌就會跑到肝臟裡，導致肝膿瘍，全台近7成5都是糖尿病患。

「肝膿瘍就像長在肝臟上的青春痘」他說，但這顆青春痘不能用擠的，只能透過穿刺引流搭配抗生素治療，若未即時處理，細菌恐跑到其他部位引發敗血症、眼內炎、腦膜炎、肺炎、髂腰肌膿瘍等。

林永崇表示，醫療團隊若能在第一時間知道患者感染第1、2型嚴重肺炎，就能優先使用較強的抗生素，避免細菌轉移引發其他併發症，不過，以往檢測的2種方法，不是成本太高，就是效率太差。

舉例來說，傳統使用的「血清莢膜腫脹試驗」得從第1型一一驗到77型，不僅得花3天才能得知結果而且也不精準，耗材等支出還得花上萬元；另一種「分子生物法」雖然只需4小時，但也得花新台幣3000、4000元。

林永崇指出，這次研發出的快速測定檢驗劑是全球第一個僅用於檢驗第1、2型「克雷白氏桿菌」的檢驗工具，只要將肝穿刺取得的菌株液或膿液滴到測試盤上，3分鐘後就能知道結果而且精準度近100%，更重要的是每次成本只要200到500元，不需經特別訓練也能操作。

林永崇表示，該檢驗劑已由台北榮總、三軍總醫院、高醫附醫等3家醫學中心進行測試，效果很好，目前已將此技術技轉給生技公司，預計1年內可望實際應用，未來將進一步研發尿液試劑，目前精準度約10至30%，讓患者免受檢驗、治療共2次的穿刺痛苦。1060322

(中央社)