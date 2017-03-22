藍民調：逾6成不支持蔣中正商品下架
中國國民黨今天公布民調，78.9%認為政府應該把重心放在經濟發展，而非政治鬥爭，60.4%不支持將中正紀念堂的蔣中正商品下架。國民黨呼籲總統蔡英文懸崖勒馬、回頭是岸。
國民黨文傳會副主委胡文琦上午公布「轉型正義」民意調查。政府以蔣中正威權統治為由，要求將中正紀念堂的蔣中正相關商品下架，且2月28日休館，根據民調，60.4%不支持，17.7%支持。
民調指出，目前政府轉型正義的作法，51.6%受訪民眾認為製造社會衝突與對立，31.5%認為促成社會和解團結。
有關司法改革，民調顯示，59.1%同意司法改革會議是黑箱、玩假的，23%不同意。
民調指出，78.9%認為政府應該把重心放在經濟發展政策，改善人民生活，而並非政治鬥爭，增加社會衝突，15.6%不同意。
胡文琦表示，蔡政府上任以來，棄經濟民生於不顧，不斷運用意識形態進行政治鬥爭，藉轉型正義之名，行清算鬥爭之實。
他呼籲總統蔡英文儘早懸崖勒馬、回頭是岸，別將人民的信任踐踏在地，蔣中正不是殺人凶手，也不是二二八元凶，而是「保衛台灣第一戰士」。在中正紀念堂販售的蔣中正相關商品是台灣中小企業的文創商品，絕不是民進黨片面所可以醜化的。
國民黨這份民調委託全國意向民調公司，於3月17日至19日進行，有效樣本1101份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.95個百分點。1060322
(中央社)
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