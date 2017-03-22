李世光未請假 高志鵬：等他來再審預算

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立法院經濟委員會今排定審查經濟部主管基金，但因經濟部長李世光未向民進黨籍召委高志鵬請假，高志鵬表示，等到李世光來再審。會議目前處於休息狀態。

立法院經濟委員會今天排定繼續審查106年度經濟部主管：經濟作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金及地方產業發展基金。但李世光卻未向召委請假，導致會議中斷。

高志鵬在立法院議事人員宣讀完提案後表示，「部長沒有請假，等到他來再審」，並隨即離開會議室，而經濟部次長王美花也隨著高志鵬出去，會議進入休息狀態。有立法院議事人員私下說，李世光不是第一次。

根據經濟部昨天發布的公開行程指出，李世光今天將出席「2017國際自行車展暨台北國際體育用品展」、「第21屆IBDC全球自行車設計比賽頒獎暨2017國際自行車論壇」，而立法院則由王美花列席。1060322

(中央社)