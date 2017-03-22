台積電3奈米赴美？陳良基：窮洪荒之力挽留
多位立委關切台積電究竟是要出走或根留台灣？科技部長陳良基今天說，台積電已說投資以台灣為優先，行政院長林全也將此案納入每月列管，自己將窮洪荒之力留下台積電。
陳良基上午列席立院教育文化委員會進行「科技創新引導產業升級、促進技轉與技職發展」專題報告暨國家實驗研究院業務報告及備詢。
台積電雖說3奈米先進製程將以投資台灣為優先，但民進黨籍立委吳思瑤質詢時仍提問台積電究竟是要出走還是根留台灣？並認為優先廠商應該要留在台灣；同黨籍立委何欣純和陳亭妃也質問台積電現在困境為何？
民進黨籍立委許智傑也問，若台積電離開台灣，相關部會是否要負責？台積電現在是否已買下南科園區部分土地？若確定買地就是要留台。
陳良基答詢表示，台積電已說投資將以台灣為優先，並無赴美投資計畫，科技部也督促南科做好相關準備，林全答應每個月列管此案。
他說，每個產業都會持續面對不同挑戰，台積電聲明也指出，不僅只是水、電及土地等問題，包括人才和技術也都很重要，台灣就是要營造一個好的環境面，科技部後續將致力推動人工智慧研究。
陳良基表示，台積電目前雖未確定買地，但科技部已提供數個方案提供台積電進行評量，自己會以洪荒之力留下台積電。1060322
(中央社)
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